Москва, 7 мая, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Выборы, инаугурация и другие процедуры в России проводятся не для «отчётности» перед странами Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Кому интересен наш опыт, мы всегда готовы этим поделиться. У кого есть вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Но точно мы это делаем не для отчетности перед Западом», — сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, Москва не ставит задачи добиться того, чтобы её поняли и приняли там, где сначала объявили «сдерживание, а потом решили нанести ей стратегическое поражение».

Как передавало ИА Регнум, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца идут последние приготовления к торжественному событию — 7 мая в 12:00 мск начнётся инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.

На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.