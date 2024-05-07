Уфа, 7 мая, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки, он уволен. Об этом сообщает 7 мая пресс-служба главы республики.

Кадр из Телеграм-канала Александра Клебанова

Клебанов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Проводятся оперативные мероприятия.

«Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

Клебанову 47 лет, он руководил министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года. Как сообщало ИА Регнум, до июля 2021 года Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края и курировал в регионе внедрение новой транспортной модели.