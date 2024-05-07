Тель-Авив, Израиль, 7 мая, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля установила контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом, сообщает 7 мая израильское издание Haaretz.

РИА Новости/Андрей Стенин

«Был получен оперативный контроль над палестинской частью КПП «Рафах», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля ликвидировала не менее 20 участников палестинского движения ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным палестинского министерства здравоохранения, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 622 человека, в том числе более 14,5 тыс. детей и 8,4 тыс. женщин. Пострадали более 77,8 тыс. человек, пропавшими без вести считаются более 8 тыс.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Гэн Шуан призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах и подчиниться требованиям ближневосточной резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа.

Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию для прекращения геноцида палестинцев в секторе Газа на фоне операции израильских войск ЦАХАЛ в Рафахе.