Симферополь, 7 мая, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте открыто после временной приостановки, сообщили 7 мая в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе», — говорится в Telegram-канале дирекции.

Остановка движения морского транспорта продлилась порядка 25 минут, причины не назывались.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 мая на Крымском мосту временно перекрывали движение автомобильного транспорта. Движение приостанавливалось на 35 минут.

2 мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящееся в 2024 году новое нападение на Крымский мост. Он привёл список «шести основных типов мостов на 2024-й», а к надписи «Керченский мост» прикрепил пустое изображение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Запад об ударе возмездия в случае атаки на Крым. По её словам, киевский режим при поддержке Запада начал открыто вести подготовку новой атаки на Крымский мост. Все агрессивные действия против полуострова обречены на провал, подчеркнула дипломат.