Москва, 7 мая, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Сбербанк оставил ограничения на количество и сумму переводов в сутки после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности».

(сс)zoosnow Деньги

С 1 мая 2024 года в Системе быстрых платежей (СБП) установлен нулевой размер платы банков, взимаемой с физических лиц за переводы самому себе (Ме2Ме-перевод) в рамках лимита 30 млн рублей в месяц.

Размер переводов без комиссии одного другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

По информации представителя Сбербанка, уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 млн рублей в сутки.

Представитель кредитного учреждения рассказал РБК, что Сбербанк таким образом соблюдает требования законодательства и при этом старается минимизировать риски, в том числе связанные с мошенничеством.

Отмечается, что Сбербанк позволяет переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии лишь при соблюдении суточного лимита.

Как сообщало ИА Регнум, россияне назвали Сбербанк самым надежным банком для хранения денег. Его указал 81% участников опроса компании «Сервизория», экосистемы маркетинговых исследований и продуктов для бизнеса.

Банк России упростил механизм получения банками разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из страны.

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