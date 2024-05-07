Каракас, 7 мая, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Перед предстоящей инаугурацией президента России лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина одним из лидеров современного мира, превратившего свою страну в новую супердержаву. Об этом политик заявил 6 мая в эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

«Путин вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала страну одной из новых сверхдержав. После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел её на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития», — отметил Мадуро.

Лидер Венесуэлы добавил, что победа на выборах говорит о поддержке Путина российским народом.

По словам Мадуро, Венесуэла также поддерживает и уважает Путина. Каракас и Москва продолжат вместе двигаться к многополярному миру, добавил президент Венесуэлы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Николас Мадуро назвал Россию примером для подражания, так как страна находится на пятом месте среди мировых экономик. Лидер Венесуэлы напомнил о поручении Владимира Путина правительству подготовиться к вхождению России в четвёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП, и всё это с учётом санкций. Пример России, по мнению Мадуро, должен стать образцом для подражания.

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая в 12:00 мск состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.