Москва, 7 мая, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с предложением отменить штрафы за использование закрытых переносных мангалов на дачах, а также провести амнистию по соответствующим делам. Об этом депутат рассказал ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мангал

«Необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых мангалах на садовых или огородных земельных участках», — пояснил Даванков в обращении.

Политик напомнил, что законом предусматривается штраф до 15 тыс. рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня и разведении костров в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях), если они расположены от дома на расстоянии менее 5 м. Под открытым огнём понимается применение мангалов вне зависимости от того, закрытые они или открытые.

Даванков пояснил, что чаще всего люди пользуются переносными закрытыми мангалами, которые являются более безопасными.

«Использование таких мангалов исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы», — добавил депутат.

Камк сообщало ИА Регнум, в Энгельсе Саратовской области двое детей из-за родительской халатности получили ожоги и были госпитализированы. Родители девочек (двух и восьми лет) развели костёр на мангале между двумя пятиэтажными домами, мангал и стал причиной серьёзных травм.

Самые распространённые «дачные» нарушения в России, которые по-настоящему пристально отслеживают власти, это самозахваты участков. А вот «святое» для большинства дачников приготовление шашлыков, скорее всего, не вызовет неприятностей, если соблюдать простые правила. Так лидер общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев прокомментировал информацию о штрафах для российских дачников в 2024 году.