Сан-Франциско, США, 7 мая, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Соединённым Штатам необходимо с позиции силы продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру», — сказал он.

Блинкен добавил, что способности США создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее.

Трансляцию мероприятия вёл Госдепартамент.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США активно используют цифровую среду для борьбы со странами, которые отстаивают свою независимость. У IT-сферы сейчас есть не только экономическое, военное, но и геополитическое измерения. Соединённые Штаты, располагающие огромными ресурсами в области компьютерной техники, программного обеспечения, интернет-технологий, активно задействуют их в межгосударственном противоборстве, пояснил он.

Эти правила нужны США и их сателлитам, чтобы причислять те или иные государства к авторитарным и недемократическим. Борьба идёт с теми странами, которые проводят независимую политику и стремятся укрепить свой суверенитет. Россия, по словам Патрушева, последовательно добивается формирования системы международной информационной безопасности, в которой будут неукоснительно соблюдаться принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.