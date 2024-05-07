Лондон, 7 мая, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании и похитили данные чиновников, а также действующих военнослужащих. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что кибератака якобы связана с КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

По данным издания, в связи с этим 7 мая представители британского правительства выступят с заявлением в парламенте. При этом подчеркивается, что власти не собираются напрямую обвинять Пекин в произошедшем.

Мошенники взломали системы обработки платёжных ведомостей, после этого хакеры получили доступ к личным данным, в том числе банковские реквизиты, сотрудников минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года издание INews со ссылкой на британский Центр правительственной связи сообщило, что в 2021 году хакеры из России и Китая якобы получили доступ к системе министерства иностранных дел Британии, но правительство страны не стало оглашать это. По словам источника, в результате взлома хакеры получили копии почтовой переписки внутренних коммуникаций сотрудников МИД. Доступ к этой информации мог предоставить один из сотрудников ведомства, когда открыл полученное по электронной почте заражённое письмо.

Хакерская группировка из Бахрейна под названием «Шторм» провела 11 февраля 2024 года успешную кибератаку на системы кораблей 5-го флота США, отмечало агентство Fars. В распоряжении хакеров оказались секретные документы, среди которых фотографии и подробные планы американской базы в Бахрейне. Кроме того, мошенники опубликовали часть документов, предупредив, что у них есть «нечто более важное» и оно попадёт в руки тех, кто поддерживает «Ось сопротивления» в борьбе против США.