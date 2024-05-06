Гавана, 7 мая, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Кубинская делегация во главе с президентом Мигелем Диас-Канель Бермудесом отправилась с рабочим визитом в Россию. Об этом политик написал 6 мая в соцсети Х.

Kremlin.ru Президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент России Владимир Путин

«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию для обсуждения приоритетных тем двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — отметил Диас-Канель.

По словам кубинского лидера, делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятия пройдут в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений Москвы и Гаваны, а также 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая почётными гостями на параде Победы в Москве будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Во второй половине дня запланированы двусторонние российско-кубинские, российско-лаосские и российско-бисайские переговоры на высшем уровне, уточнили в Кремле.