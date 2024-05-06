Дубай, ОАЭ, 7 мая, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Проект соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение всех израильских заложников. Об этом 6 мая написало издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на текст документа.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

«Соглашение направлено на освобождение всех израильских заложников из сектора Газа, будь то гражданские лица или военнослужащие, <…> в обмен на освобождение палестинских заключённых из израильских тюрем, а также возвращение к устойчивому режиму перемирия, которое предполагает постоянное прекращение огня и вывод израильских сил из сектора Газа, его восстановление», — отметили в проекте документа.

В рамках реализации соглашения от ХАМАС потребуется освободить порядка 33 израильских заложников, в том числе женщин-военнослужащих. Если число живых заложников, подлежащих освобождению, не достигнет 33, то его дополнят телами израильтян, погибших в плену у палестинского движения. Руководство ХАМАС должно освободить троих израильских заложников на третий день действия соглашения. Затем палестинское движение обязано освобождать троих заложников каждые семь дней, включая женщин-военнослужащих. Уточняется, что к седьмому дню ХАМАС предоставит данные о количестве заложников, освобождённых на первом этапе реализации соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в Каир прибыла делегация ХАМАС для проведения переговоров о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Также в переговорах принимают участие представители Израиля, Египта, Катара и Соединённых Штатов Америки.

На начальном этапе переговоров речь шла об освобождении 20 удерживаемых лиц. Позднее, как утверждает телеканал Al Hadath, ХАМАС удалось собрать данные о большем количестве заложников, удерживаемых группировками палестинского движения в секторе Газа. Подчёркивалось, что итоговое предложение соответствовало требованиям, указанным в проекте Израиля по обмену.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что радикальное палестинское движение ожидает от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, вывода войск и снятию блокады. При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжает наносить удары по Рафаху (гуманитарный коридор).

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Израиля написало, что заявление ХАМАС о перемирии, скорее всего, было «уловкой, чтобы выставить Израиль стороной, отказывающейся от сделки».