Лондон, 7 мая, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Представители правительства Великобритании пропустят церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом 6 мая сообщило агентство Reuters, ссылаясь на МИД Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Великобритания не направит своего представителя на инаугурацию российского президента Путина», — привели журналисты заявление ведомства.

Также на инаугурации Путина не будут представлены представители США, подтвердили в Госдепартаменте.

Как сообщало ИА Регнум, инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая. В 2018 году инаугурация главы государства также проходила в этот день. Согласно российскому законодательству, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.