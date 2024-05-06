Москва, 7 мая, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Кабинет министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина 7 мая уйдёт в отставку после инаугурации президента России Владимира Путина.

digital.gov.ru Правительство РФ

Формирование нового правительства будет проходить согласно поправкам к Конституции РФ, принятым в 2020 году. Премьер-министра назначит президент после утверждения его кандидатуры депутатами Госдумы.

До утверждения нового состава правительства прежний премьер, его заместители и министры продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая президент России Владимир Путин на заключительной встрече с правительством перед инаугурацией заявил, что опыт, деловые качества и авторитет всех членов нынешнего кабмина будут востребованы в дальнейшем. По словам главы государства, в современных условиях «мелочей не существует», цена действий руководства России в «историческое время» для страны крайне высока. Путин поблагодарил членов правительства за напряжённую и плодотворную работу. В заключении президент подчеркнул, что, несмотря на предстоящую отставку правительства и смену политического цикла, работа в интересах России и её народа продолжится.

Владимир Путин 6 мая до общей встречи с членами правительства провёл отдельную беседу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Избранный президент России принесёт присягу на Конституции и вступит в должность. В России избранный глава государства приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах президента.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших рекордным. Явка составила 77,49%. В голосовании участвовали 87 млн россиян.