Лондон, 7 мая, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании. В результате атаки были похищены данные чиновников и действующих военнослужащих, сообщил 6 мая телеканал Sky News.

PIRO4D Хакеры. Информация

«Правительство не называет страну, о которой идёт речь, но Sky News понимает, что это Китай… Кибератака была направлена ​​на систему расчёта заработной платы с нынешними военнослужащими и некоторыми ветеранами», — пояснили авторы.

По данным источника, хакеры раскрыли имена и банковские реквизиты военных. Отмечается, что 7 мая в связи с кибератакой представители правительства Соединённого Королевства выступят с заявлением в парламенте. Телеканал подчеркнул, что британские власти не намерены напрямую обвинять Китай.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года британская газета The Mirror написала об утечке в интернет секретной информации о британских военных и разведывательных объектах. В Сеть попали тысячи страниц данных, благодаря которым злоумышленники могут проникнуть на пост перехвата информации центра правительственной связи, базу атомных подлодок HMNB Clyde и в лабораторию химического оружия Porton Down. Также издание утверждало, что хакерская группа LockBit похитила информацию о тюрьмах строго режима и военном объекте, имеющим ключевое значение для киберзащиты Британии.

В августе 2023 года издание INews со ссылкой на британский Центр правительственной связи сообщило, что в 2021 году хакеры из России и Китая якобы получили доступ к системе министерства иностранных дел Британии, но правительство страны не стало оглашать это. По словам источника, в результате взлома хакеры получили копии почтовой переписки внутренних коммуникаций сотрудников МИД. Доступ к этой информации мог предоставить один из сотрудников ведомства, когда открыл полученное по электронной почте заражённое письмо.