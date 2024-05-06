Вашингтон, 6 мая, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России усилят ограничения на полёты для российских самолётов. Об этом 6 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полёты для российских самолётов», — отметили журналисты.

По данным агентства, ЕС предлагает добавить в санкционный список по России порядка 52 новых организаций.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники проинформировало, что ЕС планирует в 14-м пакете санкций против России запретить своим странам использовать Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, заменившей SWIFT. Также ЕС обсуждает введение запрета для европейских партий и общественных организаций на получение любых видов финансирования, связанных с Россией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 мая на лекции в Великобритании пожаловался, что среди входящих в Евросоюз стран до сих пор нет единой политики в отношении России, некоторые считают её хорошим другом. Из-за этого не получается достичь общего политического решения против Москвы, так как такие вопросы в ЕС принимаются только единогласно, добавил он.

С 28 февраля 2022 года воздушное пространство Европы полностью закрыли для российских самолётов по решению Совета Евросоюза. К бойкоту присоединилось большинство других европейских стран, которые не входят в ЕС, а также Канада и США. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолётами в лизинге у иностранных компаний, с 6 марта прекратить полёты за рубеж. В сентябре 2022 года Минтранс России предложил авиакомпаниям способ выкупа иностранных самолётов.

Российские авиакомпании за 2023 год и с начала 2024 года приобрели у зарубежных лизингодателей 165 самолётов. Россия выкупает импортные самолёты для того, чтобы снять их с иностранной регистрации, это даёт возможность российским авиакомпаниям беспрепятственно осуществлять полёты на зарубежных маршрутах.