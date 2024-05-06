Москва, 6 мая, 2024, 23:08 — ИА Регнум. В Москве американец Уильям Расселл 3 мая разбил окно в детской библиотеке в Щукино и лёг спать в помещении. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночью на пульт полиции поступил сигнал из библиотеки в Мытищах. В учреждении культуры сработала сигнализация. Прибыв на место, правоохранители проверили видеокамеры и задержали гражданина Америки Уильяма Расселла.

«Примерно в 04:00 неизвестный разбил окно в библиотеке № 244 после чего залез вовнутрь и лег спать, через некоторое время ушёл», — сообщил источник ИА Регнум.

Американец в России работает репетитором по английскому языку. Закончил курсы в Международной академии TEFL (ITA). Виза у Рассела действует до декабря 2024 года.

Заведующая библиотеки Мария Овчинникова отказалась от комментариев. Полиция проводит проверку.

Как передавало ИА Регнум, в России по подозрению в воровстве задержали, предположительно, американского военнослужащего, сообщил 6 мая телеканал NBC News со ссылкой на трёх чиновников США.