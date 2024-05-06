Москва, 6 мая, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Девятилетняя Раисат Акипова, которая в 2023 году расплакалась, когда не смогла увидеть и сфотографироваться с президентом России Владимиром Путиным, была приглашена гостем на инаугурацию в Кремль 7 мая. Об этом ИА Регнум она рассказала сама. Мама девочки отметила, что в администрации ей сказали, что Раисат будет первым ребёнком за всю историю на инаугурации президента.

Пресс-служба Президента России

«Я счастлива, что меня пригласили на такую важную церемонию. Жду не дождусь этого дня. Я очень рада, что он остался во главе нашей великой страны», — рассказала Раисат накануне инаугурации президента.

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Родители также раскрыли секрет, о котором им сообщили в администрации. По словам мамы Раисат, их дочь будет первым ребёнком, которого пригласили на инаугурацию президента в России.

Девятилетняя девочка из Дербента Раисат Акипова стала популярна после того, как в соцсетях разошлось видео, где она неожиданно расплакалась из-за того, что не смогла увидеть Владимира Путина во время его визита в Дербент 28 июня 2023 года.

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28 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где провёл совещание по развитию туризма, побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала, а уже поздно вечером приехал на открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Там его ждали жители Дербента. И глава государства вопреки особому режиму охраны подошёл их поприветствовать и сделать фото. Школьница не успела сделать селфи с российским лидером, из-за чего родителям пришлось её успокаивать.

Владимир Путин увидел видео с плачущей девочкой уже в Москве. И пригласил Раисат с родителями в гости. В Москву Раисат приехала 4 июля вместе с родителями — Ахмедом и Култум Акиповыми. Погуляли по Красной площади, побывали в парке «Зарядье» и парке развлечений «Остров Мечты», а затем отправились в Кремль.

«Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но всё-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой», — сказал Путин.

Пресс-служба Президента России

Её родители рассказали, что школьница проплакала полвечера и успокоилась, только когда уснула.

Девочка вместе с президентом поговорили по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым.

«Антон Германович, у меня гостья из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали? И Михаил Владимирович Мишустин тоже говорил с вами. Там есть несколько вопросов: у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов — это реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Что будем делать?» — спросил Путин.

Силуанов заверил, что средства будут выделены.

«Мы приняли решение о том, что добавим 5 млрд рублей», — сообщил министр.

Девочка отметила, что стала усерднее учиться после встречи с президентом.