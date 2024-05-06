Вашингтон, 6 мая, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не будут представлены на инаугурации президента России Владимира Путина, заявил 6 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Kremlin.ru

«Наши представители не будут присутствовать на его инаугурации», — сказал Миллер в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон не рассматривает последние президентские выборы в России как «свободные и справедливые», однако признают Путина в качестве российского лидера.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано информировал, что Европейский союз пока не принял согласованного решения об участии послов стран ЕС в инаугурации Путина 7 мая.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству АндрейКлишас 23 апреля официально сообщил дату инаугурации Путина — 7 мая.

В России избранный глава государства приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах президента.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших рекордным. Явка составила 77,49%. В голосовании участвовали 87 млн россиян.