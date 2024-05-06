Вашингтон, 6 мая, 2024, 21:18 — ИА Регнум. США признают Владимира Путина президентом России, заявил 6 мая представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Turaneli.tv

Он выступил с утверждением, что прошедшие в марте 2024 года в России выборы якобы не были свободными и справедливыми, однако уточнил, что Вашингтон признаёт Путина в качестве лидера РФ.

При этом Миллер также отметил, что на инаугурации Владимира Путина 7 мая представители США присутствовать не будут.

Как передавало ИА Регнум, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее 6 мая заявил, что ЕС получил приглашение на инаугурацию Путина, но пока не принял «согласованного решения об участии послов стран Евросоюза в мероприятии. Глава ведомства Жозеп Боррель ранее выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.

Недружественные страны пытаются создать негативный информационный фон вокруг предстоящей инаугурации Владимира Путина, но никакого успеха эти попытки иметь не будут, отмечал ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК отметил, что число проголосовавших является рекордным. Явка на выборы составила 77,49%, в голосовании участвовали 87 миллионов граждан России.

Инаугурация Владимира Путина пройдёт 7 мая. Избранный президент России принесёт присягу на Конституции и вступит в должность.