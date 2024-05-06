Пекин, 6 мая, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Китай поддерживает инициативу об «олимпийском перемирии» на время летних Игр в Париже, заявил 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин.

Kremlin.ru

Пекин полагает, что следует проявить такой ответственный подход, сказал Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам французско-китайского саммита в Париже.

«Сегодняшний мир очень неспокоен. Как постоянный член Совета безопасности ООН и ответственная держава, Китай по случаю проведения Олимпийских игр в Париже намерен вместе с Францией выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр», — заявил председатель КНР.

Как передавало ИА Регнум, с инициативой об «олимпийском перемирии» в отношении всех вооружённых конфликтов ранее выступил Макрон. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что инициативы о перемирии в украинском конфликте, включая идею президента Франции, усложняются намерением Киева перевооружиться и перегруппироваться, получив паузу.

Макрон на деле докажет, что действительно хочет перемирия, когда прекратит поставки оружия ВСУ, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бывший посол России во Франции Александр Орлов в свою очередь назвал инициативу Макрона об «олимпийском перемирии» одной из его оплошностей, напомнив, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию к участию в Олимпиаде.