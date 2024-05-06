Нью-Йорк, США, 6 мая, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Евросоюз планирует запретить деятельность партий, исследовательских центров и СМИ, которые получают финансовую поддержку от России, сообщило 6 мая агентство Reuters, ссылаясь на попавший в его распоряжение документ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также, согласно данным агентства, ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Европейский союз намерен в 14-м пакете санкций против России запретить своим странам использовать Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, заменившей SWIFT.

Евросоюз обсуждал включение в 14-й пакет санкций запрет на реэкспорт через свои порты российского сжиженного природного газа в третьи страны. Вместе с тем Брюссель не намерен запрещать странам ЕС закупать российский СПГ для внутреннего использования.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее допустил, что введение запрета на поставки СПГ из России в Евросоюз может привести к увеличению цен на газ. Он напомнил, что Россия сейчас является вторым по объёму поставщиком СПГ на европейский рынок после США.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая на встрече с правительством России президент Владимир Путин заявил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, и экономика страны растёт.