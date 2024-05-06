Киев, 6 мая, 2024, 20:43 — ИА Регнум. В реке Тиса на границе Украины и Румынии 6 мая было обнаружено сразу шесть тел мужчин, утонувших при попытке покинуть территорию Украины, передаёт «Страна. ua» со ссылкой на сообщение журналиста Виталия Глаголы.

ДПСУ

По этим данным, четыре тела были обнаружены на украинском берегу реки, два — на румынском.

Некоторые из найденных тел, судя по их состоянию, провели в реке продолжительное время, а самому молодому из утонувших мужчин было около 20 лет, отметил журналист со ссылкой на осведомлённый источник.

Как передавало ИА Регнум, по данным украинских СМИ, после подписания главой киевского режима Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации в ВСУ число попыток жителей Украины мужского пола нелегально покинуть территорию страны заметно выросло.

В мае 2024 года сообщалось, что пограничники поймали на границе с Молдавией гражданина Украины, который пытался выехать с территории страны в женской одежде и по документам своей сестры. Также отмечалось, что на границе Украины и Молдавии образовалась очередь из автомобилей, брошенных владельцами, которые пытаются перейти на территорию соседней страны пешком.

Кроме того, сообщалось об обнаружении в Тисе и других приграничных реках тел погибших при попытке к бегству мужчин. При этим один из участков на берегу Тисы со стороны Украины оградили колючей проволокой.

В конце апреля Киев уведомил Совет Европы о приостановке соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время действия военного положения. Украина превращается в государство-концлагерь, а ограничение прав и свобод под предлогом военных действий — это формальность, в которой нуждается Зеленский для борьбы с политической конкуренцией внутри страны, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Александр Дудчак.