Эр-Рияд, 6 мая, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию для прекращения геноцида палестинцев в секторе Газа на фоне операции израильских войск ЦАХАЛ в Рафахе, сообщило министерство иностранных дел страны на своей странице в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министерство подтверждает, что королевство категорически отвергает продолжающееся нарушение Израилем всех международных решений, призывающих к прекращению этой резни. Королевство снова требует от международного сообщества немедленно вмешаться, чтобы положить конец геноциду мирного палестинского населения, изолированного на оккупированных палестинских территориях со стороны оккупационных сил», — следует из заявления МИД Саудовской Аравии.

В королевстве предостерегли израильских военных от операции в Рафахе, отметив, что туда были вынуждены бежать от военных действий сотни тысяч палестинцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить авиаудары по городам Газы. 27 и 28 апреля под обстрелы попали города Аль-Завайда и Аль-Муграка в центре палестинского анклава.

В начале апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа уже определена. По его словам, основными задачами израильских военных остаются освобождение всех заложников и полное уничтожение палестинского движения ХАМАС.

Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Гэн Шуан ранеепризвал Израиль отказаться от наступления на Рафах и подчиниться требованиям ближневосточной резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа.