Вашингтон, 6 мая, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки сняли секторальные санкции с бывшего дочернего подразделения Сбербанка — Sberbank Switzerland AG, говорится в заявлении американского минфина, размещённом на его сайте.

Sean Gallup/ Global Look Press

Под секторальные санкции, которые запрещают привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США, Sberbank Switzerland AG попал в декабре 2015 года.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Сбербанк закрыл сделку по продаже своего швейцарского подразделения местной инвестиционной группе m3 Groupe Holding, которая стала новым мажоритарным акционером. Миноритарием стал партнёр и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners американец Стивен Линч.

США ввели санкции против ЦБ РФ 28 февраля 2022 года. Также ограничения ввели в отношении Фонда национального благосостояния, Министерства финансов России и Российского фонда прямых инвестиций.

24 февраля 2023 года Минфин США сообщил, что с начала СВО ввёл санкции против 80% российского банковского сектора, в том числе в отношении десяти крупнейших банков в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта 2024 года отмечал, что антироссийские санкции не работают, кроме того, Москва превращает эти ограничения в дивиденды. Это подтверждается хорошими темпами экономического развития страны, подчеркнул он. Представитель Кремля отметил, что такой эффект стал большим успехом российского руководства.