Москва, 6 мая, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Патриотическая акция «Огонь памяти» демонстрирует неразрывную связь между Днём победы 9 мая 1945 года и подвигом российских солдат, которые выполняют задачи спецоперации на Украине. Об этом 6 мая заявил политолог Никита Ляховецкий.

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Он подчеркнул, что «Огонь памяти» объединяет в себе подвиг советского народа, освободившего мир от фашизма, и подвиг российских военнослужащих, которые сейчас сражаются с нацизмом на линии соприкосновения.

Огонь памяти был доставлен в новые регионы России и на линию боевого соприкосновения, а также в более 100 городов страны.

«Это подчёркивает единство нашей страны и исторической памяти, которая объединяет всех нас. День победы, это один из самых главных праздников в России. И хорошо, что «Народный фронт» таким способом чтит историческую память», — подчеркнул политолог.

«Народный фронт» доставил огонь памяти в 14 стран мира. Его встречают жители Сербии, Алжира, Туниса, Киргизии, Абхазии, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Кипра, Египта, Болгарии, Германии, Республики Сербской.

Ляховецкий отметил, что люди с радостью принимают участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых этой акции. Они стремятся почтить память героев, отдавших свои жизни ради победы над фашизмом.

Как передавало ИА Регнум, «Народный фронт» при поддержке Россотрудничества доставит частицы Вечного огня в 14 стран мира и в более 40 российских регионов. У стен Кремля в Александровском саду стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». От Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата взяли частицы, которые представители «Народного фронта», артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие привезут в 14 государств мира, включая страны Европы, Азии и Африки. В «русских домах» запланировали проведение патриотических мероприятий, церемоний возложения венков и цветов, передачи ламп с частицами Вечного огня в местные музеи, библиотеки, учреждения образования, представителям антифашистских общественных организации, в храмы, а главное — ветеранам Великой Отечественной войны.

Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России присоединились к акции «Бессмертный полк». Перед отправкой на боевую задачу военнослужащие разместили на боевой машине РСЗО фотографии своих дедов и прадедов. В память о героях — участниках Великой Отечественной войны бойцы выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, поразив с расстояния более 18 километров позиции противника и нанеся потери личному составу и технике ВСУ.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий и неравнодушные соотечественники и иностранцы.

В главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Она в точности повторила сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу. Под праздничную речь главы государства объявили паузу, которая длилась примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.

Почётные гости вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Почётными гостями на параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Помощник президента России Юрий Ушаковинформировал, что премьер-министр Армении Никол Пашиняни президент Азербайджана Ильхам Алиевне будут присутствовать на параде Победы.