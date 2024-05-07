Москва, 7 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. 8 мая на международной выставке-форуме «Россия» состоится день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». Эксперты обсудят перспективы развития различных сфер экономики, а также ключевые аспекты взаимодействия бизнеса и власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Центральным событием мероприятия станет пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках сессии выступят первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития России Максим Решетников, заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева и другие.

На пленарной сессии будут осуждать экономику предложения, производительность труда, роль власти в улучшении инвестиционного климата. Другими темами, которые будут подниматься, станут поддержка малого и среднего предпринимательства и деловой активности, влияние финансового сектора на привлечение инвестиций и логистический суверенитет России.

Кроме того, в рамках дня национальных приоритетов пройдут две отраслевые панели, посвященные производительности труда и инвестиционному климату. Здесь выступят замминистра экономического развития России Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон. Среди других спикеров — представители государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти.

Эксперты проанализируют вопросы совместной работы правительства, бизнеса и регионов по улучшению инвестиционного климата, реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизм обратной связи с бизнесом. В завершение они подведут итоги национального проекта «Производительность труда».