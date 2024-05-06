Москва, 6 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Россия в ответ на действия Соединённых Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСВД) в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активизирует доработку и приступит к производству своих ракетных комплексов, сообщили в МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«США начали завозить соответствующие ракетные комплексы (наземного базирования с ракетами средней и меньшей дальности. — Прим. ред.) в Европу и АТР якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и «обкатка» данных вооружений идёт полным ходом», — говорится в опубликованном на сайте дипведомства заявлении.

В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право реагировать на действия США зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. Кроме того, в качестве ответной Вашингтону меры, РФ активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов, причём с учётом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займёт много времени, подчеркнули в МИД.

«При потенциальном принятии решений о развёртывании таких вооружений географию их размещения оставляем на своё усмотрение», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон намерен в течение 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.

Представитель Тихоокеанского командования армии США сообщил, что «всё идёт по плану» для достижения поставленных задач — к концу года разметить ракеты. Такой шаг, по мнению экспертов, будет направлен на сдерживание Китая.

Предполагается, что США рассматривают возможность развёртывания ракетной системы средней дальности наземного базирования «Тайфон», которая разрабатывается американской армией и может быть оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия более 1600 км и новой ракетой-перехватчиком SM6. Они были успешно испытаны в 2023 году.

Установка ракет в регионе станет первой с момента подписания США и России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. ДРСМД ранее запрещал двум странам обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия опасается, что решение Вашингтона о размещении в АТР ракет средней дальности необратимо.