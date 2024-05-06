ЮАР, 6 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В ЮАР обрушилось строящееся здание, под завалами находится около 59 человек, сообщает News 24.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что здание рухнуло в штате Джорджия 6 мая около 14:00 по местному времени.

Муниципальный менеджер по коммуникациям Шантель Эдвардс-Клозе подтвердила, что пострадали несколько человек. На месте работали экстренные службы.

«Это здание находится рядом с муниципалитетом. Сооружение было примерно четырёх-пятиэтажным. Оно выглядело как многоквартирный дом. На данный момент у нас нет точного количества пострадавших. На месте работают сотрудники службы спасения и местные сотрудники скорой помощи», — рассказал представитель администрации Джорджии Нтобеко Мангквенгкве.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля Нигерии в штате Риверс на автостраде Восток — Запад в пробке сгорели от 100 до 300 машин.

Уточняется, что большой затор образовался в районе развязки Элеме. В это время загорелся и взорвался бензовоз, оказавшийся в пробке среди других машин.

В южноафриканском городе Йоханнесбурге, предположительно, взорвался газопровод, что стало причиной частичного обрушения дороги.

Точной информации о количестве пострадавших в результате происшествия не приводилось.

В результате взрыва бензовоза в Боксбурге, который находится к востоку от Йоханнесбурга, погибли 34 человека, в их числе 11 медицинских работников.

Летальные исходы произошли из-за сильных ожогов, которые получили пострадавшие при взрыве.