Москва, 6 мая, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Минобороны передало в Музей Победы архивные документы о деятельности советской военной разведки накануне и во время Великой Отечественной войны, сообщила 6 мая пресс-служба музея.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Переданы ранее не публиковавшиеся документы, раскрывающие героический подвиг разведчиков, отметил в ходе торжественной церемонии начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

«Впервые будут продемонстрированы доклады руководителей военной разведки, шифртелеграммы, разведсводки, а также личные дела, фотографии, вещи выдающихся разведчиков. Посетители музея получат уникальную возможность изучить и оценить результативность военной разведки, её вклад в Великую Победу», — сказал Костюков.

В музее будет создана постоянная экспозиция, она будет регулярно пополняться, добавил заместитель начальника Генштаба.

Пресс-служба Минобороны в свою очередь сообщила: в одном из расшифрованных донесений говорится, что немецкое командование рассчитывало за три недели добиться победы над СССР, при помощи находившихся в СССР сообщников взять в плен руководителя советского государства Иосифа Сталина и членов правительства, в августе 1941 года закончить войну на Восточном фронте, а в сентябре вторгнуться в Англию.

Как передавало ИА Регнум, в ходе церемонии передачи рассекреченных документов в Музей Победы Костюков также заявил, что Запад намеревался нанести России стратегическое поражение в результате агрессии, которая готовилась в преддверии спецоперации. Так же было и перед Великой Отечественной войной, подчеркнул он.

Часть документов времён Великой Отечественной войны ранее рассекретила и ФСБ. Данные свидетельствуют о намерении лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера воевать вместе с США и Великобританией против Советского Союза. Раскола между союзниками Гитлер ждал в 1944 году.