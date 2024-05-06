Москва, 6 мая, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Экс-глава совета директоров «Норникеля» Александр Филипьев скончался на 70-м году жизни в Москве. Последние годы бизнесмен боролся с онкологическим заболеванием. Именно от последствий этого тяжёлого недуга он и скончался. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Филипьев умер 5 мая. Он ушёл из жизни в своей квартире в районе Замоскворечье. Днём Филипьеву стало плохо, его супруга вызвала скорую помощь. Приехавшие по вызову медики уже ничем не могли помочь мужчине.

«В квартире в Голиковском переулке умер 69-летний мужчина. В 2020 году у него диагностировали онкологическое заболевание», — рассказал собеседник агентства.

Александр Николаевич Филипьев родился 2 февраля 1955 года. В 1977 году он начал работать в центральном аппарате Госбанка СССР. Затем с 1988 по 1993 год он занимал должности в Международном банке экономического сотрудничества. В 1993 году Александр Николаевич стал одним из основателей ОНЭКСИМ Банка. С 1998 года Филипьев был председателем правления ПАО «Росбанк». В 1998–1999 годах и одновременно являлся председателем совета директоров РАО «Норильский никель».

Стоял у истоков формирования рыночного банковского сектора в России. В 1991 году принимал участие в разработке единой европейской валюты. Член правления Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы. Награжден медалями СССР, России и других стран, отмечен многочисленными общественными наградами.