Брюссель, 6 мая, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) намерен в 14-м пакете санкций против России запретить своим странам использовать Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, заменившей SWIFT. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, ЕС обсуждает введение запрета для европейских партий и общественных организаций на получение любых видов финансирования, связанных с Россией. Этот шаг готовится перед началом выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6–9 июня 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз обсуждал включение в 14-й пакет санкций запрет на реэкспорт через свои порты российского сжиженного природного газа в третьи страны. Вместе с тем Брюссель не намерен запрещать странам ЕС закупать российский СПГ для внутреннего использования.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что введение запрета на поставки СПГ из России в Евросоюз может привести к увеличению цен на газ. Он напомнил, что Россия сейчас является вторым по объёму поставщиком СПГ на европейский рынок после США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что России продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден США и ряду других государств.