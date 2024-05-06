Москва, 6 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Представители «Народного фронта» ко Дню Победы передали участникам спецоперации автомобили, приобретенные Минпромторгом России и технику, закупленную на счёт средств сбора «За Победу!». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба «Народного фронта».

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Отмечается, что в Ростове-на-Дону активисты «Народного фронта» передали бойцам 100 автомобилей УАЗ «Буханка» от Минпромторга России, которые оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, детекторами дронов, тепловизорами, защитными противоосколочными одеялами, закупленными в рамках сбора Народного фронта «За Победу!».

«Приближается священный для каждого из нас праздник — День Победы, а в этом году, когда идёт спецоперация, как никогда раньше важна преемственность поколений. Наши деды совершили великий подвиг в Великую Отечественную войну, а сегодня наши ребята в окопах сражаются за Родину, приближая нашу Победу. Народный фронт не мог оставаться в стороне, поэтому в преддверии 9 мая был объявлен сбор, средства которого направлены на оснащение всем необходимым автомобилей, предоставленных Минпромторгом. Эвакуационные машины — это то, что спасает жизни наших бойцов», — приводит пресс-служба слова руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

Поддержать бойцов в Ростове-на-Дону приехали свыше 100 представителей сообщества «Народных полков» из 30 субъектов РФ. Сообщества «Народных полков», объединяющих вокруг себя тысячи неравнодушных женщин, которые шьют и делают для фронта всё необходимое, положили в каждый автомобиль наборы подарков ко Дню победы. В комплекты вошли футболки, накидки и толстовки, окопные свечи, салфетки, сухие души, перевязочные материалы, чай, сухие супы быстрого приготовления и сладости. Главными подарками стали письма и рисунки от детей, а также мягкие игрушки Чебурашки.

Представителя «Народного полка» «СVОих не бросаем» Ольга Шнайдер отметила, что бойцам также передали открытки от детей, флаги, футболки, подписанные «Народными полками». Активисты изготавливают сухие борщи, сухие супы, которые нравятся бойцам.

«Благодаря Народному фронту, выделяли деньги «Народным полкам», на которые мы закупили овощи и привезли сюда более двух тысяч борщей. Все это разложено по машинам», — цитирует пресс-служба Шнайдер.

Отмечается, что автомашины УАЗ «Буханка» отлично подходят для решения боевых задач: эвакуации раненых и подвоза боеприпасов, новые автомобили необходимы бойцам, поскольку по ним ВСУ наносят целенаправленные удары.

Военнослужащий с позывным «Монарх» отметил, что внимание «Народного фронта» стало неотъемлемой частью будней бойцов.

«От лица всех бойцов скажу, что нам безгранично тепло, что люди готовы тратить кучу времени и средств и заботятся о нас. Мы не брошены в одиночестве, а вся наша великая страна, как единый кулак, работает в одном направлении. Нам приятно, что нас ждут, нас поддерживают, нам помогают, кто как может. Любое доброе слово способно помочь в трудную минуту собраться с силами», — приводит пресс-служба его слова.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии Светлой Пасхи активисты «Народного фронта» передали военным на передовую и в пункты временного размещения более 3 тысяч куличей. Перед отправкой куличей защитникам их освятили вместе с клириком Николо-Иоасафовского собора отцом Дмитрием.

В пресс-службе «Народного фронта» сообщили, что 21 февраля из Ростова-на-Дону в зону проведения специальной военной операции для бойцов были отправлены свыше 100 автомобилей УАЗ, техника и снаряжение. Детекторы дронов, средства РЭБ, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и каски, а также генераторы, аптечки, тёплую экипировку и спальные мешки закупили на собранные жителями России средства.

В декабре 2023 года ОНФ передал 130 автомобилей УАЗ Вооружённым силам России в рамках специального новогоднего сбора, проходившего под девизом «Всё для Победы!». Мероприятие состоялось в Ростове-на-Дону. Военнослужащим передали ключи от машин, закупленных Минпромторгом, и «тёплые» подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки.