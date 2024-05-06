Вашингтон, 6 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует пересмотреть агрессивную риторику в отношении России, так как столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым итогам. Об этом 6 мая заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

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Дипломат отметил, что призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к России. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если «какой-то сумасшедший» решит послать свои войска участвовать в военном конфликте, добавил Антонов.

«Слабо верится, что такая риторика поможет американскому народу улучшить своё благосостояние. Сколько раз надо ещё объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям?», — задался вопросом глава российской дипмиссии.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире серьёзно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада.

В марте президент Владимир Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряжённости и это требует принятия ответных мер со стороны Москвы.