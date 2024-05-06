Москва, 6 мая, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Учения по применению нестратегического ядерного оружия России следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений стран НАТО, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 6 мая на сайте ведомства.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, учения следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений стран НАТО. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО поражают своей безответственностью и бездумностью, добавили в МИД.

«Нами отфиксирована и серия шагов с французской стороны, включающая военные учения и иные мероприятия, которые, по всей видимости, должны подкрепить заявления Макрона демонстрацией имеющихся у Парижа ядерных возможностей», — сказано в заявлении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны заявили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к учениям, заявил, что возможная отправка западных войск на Украину является новым витком эскалации конфликта.

Подготовка Вооружёнными силами России к военным учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия показывает, что страны Запада стали позволять себе слишком много, эти манёвры отрезвят их, заявил политолог Юрий Светов.