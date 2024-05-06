Москва, 6 мая, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Россия будет воспринимать истребители F-16, переданные Украине, как носители ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении.

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В дипведомстве напомнили, что в ближайшее время ожидается передача Украине американских самолётов F-16. В МИД напомнили, что с российской стороны неоднократно указывалось, что Москва не может игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО, подчёркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — добавили в МИД.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска намерены применять американские истребители F-16 в комбинации со старой авиацией, имеющейся у них на вооружении, — самолётами Су-27 и МиГ-29.

По словам Евлаша, F-16 смогут выполнять манёвры Су-27 и МиГ-29, как это уже было в 2000-х годах и на международных учениях.

Представитель воздушных сил отметил, что украинские войска «достаточно эффективно используют советские комплексы» ПВО с западными, и уточнил, что Киев хочет перевооружить весь воздушный парк.

Вместе с тем экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в феврале высказал мнение, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов НАТО Россия может уничтожить их как законную цель. Эксперт отметил, что при размещении этих самолётов на авиабазах в Румынии и Польше они превратятся в мишени для российских военных.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.