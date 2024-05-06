Киев, 6 мая, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) взорвали мост через канал Северский Донец — Донбасс под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Таким образом они пытаются сдержать наступление российских войск по флангам от города, сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Кадр из видео

«Сам по себе канал является серьёзным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны, уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет», — приводит слова Тимочко украинское издание «Страна. ua».

Видео взрыва моста украинскими военными появилось в Сети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886993" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часовым Яром

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военный рассказал западной прессе, что ВСУ понесли большие потери в районе города Часов Яр из-за отсутствия резервов и неподготовленности к оказанию сопротивления российской армии, 67-я бригада ВСУ полностью лишилась своего костяка.

В середине апреля украинские СМИ сообщили, что после потери позиций ВСУ в районе Часова Яра в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были костяком подразделения. Командование пришло к выводу, что командиры бригады первыми отправляли в бой тех, кого недавно перевели в подразделение. В результате, по версии командования ВСУ, происходила потеря позиций.

В украинской армии называют возможную потерю Часова Яра началом дальнейших потерь территорий, поскольку российские военные, освободив город, получат исходную точку для наступления в направлении Константиновки.