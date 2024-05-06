Москва, 6 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Страны НАТО осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения с Россией, заявил 6 мая МИД РФ.

Sgt. Shanae Garrett/Global Look Press

Западные страны открыто заявляют о своей поддержке киевского режима и оказывают прямое содействие его террористическим акциям против России, сказано в заявлении ведомства.

МИД напомнил о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину, а также об инициативе властей Польши разместить на своей территории ядерное оружие США.

«Эти и некоторые другие действия государств — членов Североатлантического блока фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране «стратегического поражения», — сказано в заявлении.

Защита суверенитета и территориальной целостности страны является высшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, включая аспект ядерного сдерживания, отметило ведомство.

«Изложенные выше оценки легли в основу принятого решения о проведении российскими военными учений с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания, которые призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве», — заявил МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Макрона, а также слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» наносит удары британским оружием по территории России. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

Также 6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

В этот же день в МИД России был вызван посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с указанными заявлениями Кэмерона. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона, как на территории Украины, так и за её пределами, заявил МИД.

Россия в ходе анонсированных учений продемонстрирует странам НАТО свою силу, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Запад поймёт, что игры закончились, добавил эксперт.