Москва, 6 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 мая до общей встречи с членами правительства провёл отдельную беседу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Астафьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин

Глава государства 6 мая провёл последнюю перед своей инаугурацией встречу с уходящим в отставку правительством, подвёл итоги совместной работы и поблагодарил министров.

Журналисты спросили Пескова, почему на опубликованных кадрах встречи видны пустующие места президента и премьер-министра, в то время как остальные члены правительства уже находились на своих местах.

«У них была беседа до встречи с правительством», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

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Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с министрами глава государства отметил, что Западу не удалось достичь своей цели разрушить Россию изнутри, а многочисленные антироссийские санкции принесли обратный эффект.

Смена правительства России должна пройти так, чтобы в работе не было пауз, заявил также Владимир Путин. Опыт, деловые качества и авторитет всех членов нынешнего правительства будут востребованы в дальнейшем, отметил глава государства. В завершении встречи с правительством Путин выразил надежду, что ещё многое удастся сделать во имя России и её народа.

Инаугурация Владимира Путина пройдёт 7 мая. Избранный президент России принесёт присягу на Конституции и вступит в должность. В этот же день правительство сложит свои полномочия.