Амстердам, 6 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Нидерланды приняли решение продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года. Это обусловлено фактором «сдерживания России», проинформировала министр обороны страны Кайса Оллонгрен Палату представителей в соответствующем письме.

Norbert Voskens/Global Look Press

«Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии Североатлантического альянса до конца 2026 года для сдерживания России», — следует из текста письма.

Уточняется, что максимальное число военнослужащих Нидерландов, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе составит 350 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля министр обороны Германии Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва». Лично провожая воинский контингент ФРГ в аэропорту Берлина 8 апреля, он назвал этот день «великим» для военных.

24 апреля Германия и Британия договорились расширить своё присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения.

Отмечается, что Берлин и Лондон договорились углублять оборонное сотрудничество, а также дальше развивать возможности и оперативную совместимость вооружённых сил.

Укрепление и расширение НАТО происходит на фоне риторики о необходимости защиты от якобы российской агрессии. Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО.