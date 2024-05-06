Донецк, 6 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели ряд ранее повреждённых ударами ВСУ учреждений культуры в Макеевке и других населённых пунктах республики, рассказал 6 мая глава ДНР в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Кириенко и Пушилин посетили в том числе Дворец детского творчества в Макеевке, где идёт ремонт фасада и подготовка к проведению ремонтных работ внутри здания, а также обновлённый Дом культуры в селе Бирюки.

«Никого не может оставить равнодушным история донецкого Центра славянской культуры, в него несколько раз попадали снаряды ВФУ (вооружённых формирований Украины — Прим. ред.). Часть помещений уже приведена в порядок, но ещё предстоят ремонтные работы. Планируется здесь создать и музей — во время оккупации Донбасса немецкие фашисты в здании тогда ещё Дворца культуры им. Ленина и на прилегающей территории устроили концлагерь — в нём погибло 25 тыс. человек. Эти трагические страницы истории должны помнить последующие поколения», — рассказал Пушилин.

Также заместитель руководителя администрации президента и глава республики посетили макеевский лицей №2, по которому ВСУ в марте 2022 года нанесли ракетный удар с использованием тактического комплекса «Точка-У», отметил Пушилин. Уже к сентябрю того же года при поддержке региона-шефа Макеевки — Ханты-Мансийского автономного округа здание было восстановлено, напомнил глава республики.

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Жители ДНР проявляют огромную тягу к культуре, и важно, чтобы дворцы культуры и центры детского творчества были доступны и отвечали современным требованиям, отметил глава ДНР. В 2023 году за счет Президентского фонда культурных инициатив были оснащены 237 учреждений и проведены текущие ремонты на 47 объектах, в 2024 году в 32 учреждениях планируется провести ремонты, а 63 объекта будут оснащены, рассказал Пушилин.

«В прошлом году ремонтно-восстановительные работы велись с участием региона-шефа и ППК (публично-правовая компания — Прим. ред.) «Единый заказчик» в 170 школах. В этом году запланированы в 70. Все больше зданий школ Республики соответствуют высоким российским стандартам», — отметил также глава ДНР.

Кроме того, Кириенко и Пушилин побывали в Авдеевке, где встретились с активистами «Народного фронта». Жители освобождённого в феврале города знают работающих там активистов, доверяют им и ждут их, подчеркнул глава ДНР.

Как передавало ИА Регнум, Кириенко в ходе поездки в Донецкую и Луганскую Народные Республики также посетил ряд объектов культуры в ЛНР, вручил жителям Луганской Народной Республики награды за трудовые успехи и провёл совещание по улучшению качества связи в ЛНР.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента навестил в Макеевке девятилетнюю девочку Машу, ежедневно приветствующую с флагом российских лётчиков. Брат девочки ранее рассказал о её мечте завести собаку. По поручению президента Владимира Путина Кириенко и Пушилин привезли Маше щенка.