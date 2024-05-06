Москва, 6 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. За последние два года уверенность россиян в том, что президент России Владимир Путин сможет обеспечить стабильность в России, достигла максимума. Так, 80% граждан России уверены, что российский лидер сможет обеспечить развитие страны, следует из результатов социального опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Global Look Press

«Согласно результатам мониторингового опроса ВЦИОМ, за последние два года уверенность россиян в способности главы государства обеспечить в России стабильность и её развитие только возросла. Так, если в январе 2022 года эти утверждения находили поддержку у 67% и 64% соответственно, то к началу 2024 года эта доля выросла на 12 п. п. и 14 п. п., составив за аналогичный период нового года 79% и 78% соответственно», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что 80% респондентов считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% — развитие страны. Альтернативной точки зрения сегодня придерживаются 13% и 15% соответственно (24-29% в январе 2022 года соответственно), добавили в центре.

Опрос ВЦИОМ-Спутника проводился с помощью телефонного обзвона 11 и 25 марта. В нём приняли участие 1600 граждан России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, уточнили в ВЦИОМ.

Как передавало ИА Регнум, фонд «Общественное мнение» 3 мая сообщил, что Путину выразили доверие 83% жителей страны и 83% оценили его работу положительно. Свыше половины респондентов (58%) дали положительную оценку работе правительства. Опрос проводили методом интервью по месту жительства респондента с 26 по 28 апреля. В нём приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера очень высокий уровень поддержки населения, это говорит о том, что глава государства знает, что делает, и россияне верят ему.

Песков добавил, что у Путина удивительно малый антирейтинг. Как отметил пресс-секретарь президента, это говорит о том, что глава государства знает, что он делает, и делает это успешно. Россияне же видят отдачу и верят ему. Это чрезвычайно важно, заключил представитель Кремля.

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в апреле, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину вырос на 0,5 п. п. и составляет 79,5%. Опрос проводился «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Россиян опрашивали не менее чем в 80 регионах.