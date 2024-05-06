Москва, 6 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Участие в параде Победы в Москве 9 мая примут лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, сообщил 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков.

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«На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало», — сказал он журналистам.

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы.

По словам Ушакова, Алиев недавно приезжал в Москву, с ним были «проведены плотные контакты, пятичасовой контакт между президентами».

«И это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева», — объяснил помощник президента РФ.

Как передавало ИА Регнум, в главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Она в точности повторила сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу. Под праздничную речь главы государства объявили паузу, которая длилась примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.