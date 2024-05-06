Минск, 6 мая, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил 6 мая глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Пока в планах — да», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, остаётся ли Лукашенко на парад после участия в саммите ЕАЭС 8 мая.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ряда государств также намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве. В их числе президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Ожидается, что российский лидер Владимир Путин будет выступать с праздничной речью около восьми минут.

5 мая на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы, приуроченного к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.