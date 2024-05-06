Киев, 6 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции ликвидировали сражавшегося в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) тяжеловеса, двукратного чемпиона Европы по тяжёлой атлетике Александра Пелешенко. Об этом сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на Федерацию тяжёлой атлетики Украины.

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«На фронте погиб украинский тяжеловес Александр Пелешенко. Ему было 30 лет», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что Пелешенко был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы (2016 и 2017 годы), участником Олимпийских игр по тяжёлой атлетике, где занял 4-е место (2016 год).

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о ликвидации на фронте мэра украинского города Лебедин в Сумской области Александра Бакликова.

По данным журналистов, Бакликов вступил в ВСУ осенью 2022 года. Он бывший десантник и на фронт ушёл добровольцем.

До этого мэр Львова Андрей Садовой высказался против службы в украинской армии двух своих старших сыновей, живущих за границей. В ответ на критику по этому поводу он заявил, что они получают образование, но добавил, что якобы позже сам пойдёт служить в Вооружённые силы Украины вместе с детьми.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что не готов умирать за Украину.