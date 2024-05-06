Москва, 6 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона, заявил 6 мая МИД РФ.

Дарья Антонова ИА Регнум

6 мая в Министерство был вызван посол Британии в РФ Найджел Кейси. Дипломат пробыл в здании МИД около получаса и покинул его без комментариев.

Кейси был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у Украины «праве» наносить удары по территории России с применением британского оружия, сказано в заявлении Министерства.

Кэмерон фактически признал Британию стороной конфликта, а Россия на удары британским оружием по своей территории может ответить ударами по военным объектам Лондона как на территории Украины, так и за её пределами, заявил МИД.

«Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д. Кэмерона как свидетельство серьёзной эскалации и подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева. Н. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами», — сказано в заявлении.

Министерство призвало Кейси задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и решительно опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона, отметил также МИД.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.