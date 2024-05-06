Москва, 3 мая, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили совместное участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве, на которое пригласили таджикского лидера. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на параде Победы в Москве

«Обсуждены вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашён Эмомали Рахмон», — проинформировали в Кремле.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым актуальным двусторонним вопросам, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом и миграционной сфере. В этом контексте Путин и Рахмон условились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что в главном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 9 тыс. человек. Глава оборонного ведомства уточнил, что в мероприятии также задействуют 70 единиц техники и организуют пролёт двух авиагрупп.

На Тверскую улицу в Москве для участия в репетиции парада Победы 2 мая прибыла военная техника. В числе прочего в параде примут участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».