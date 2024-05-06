Москва, 6 мая, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Россия продемонстрирует свою силу Западу в ходе учений с привлечением ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. Об этом 6 мая корреспонденту ИА Регнум заявил капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя подготовку ВС России к учениям.

РИА Новости / Павел Лисицын

Ранее Генштаб по поручению Верховного главнокомандующего ВС, президента Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в скором времени манёвров с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.

Дандыкин напомнил, что по легенде учений НАТО, которые уже давно проходят у границ России, альянс отражает возможное нападение России на Балтике, в Сувалкском коридоре и на Севере. Именно поэтому Россия решила провести свои учения, они покажут мощь страны и готовность дать отпор в случае вторжения Запада, подчеркнул эксперт.

Он уверен, что Запад поймет серьёзность ситуации, что игры закончились. И это уже будет не спецоперация, уточнил военный эксперт.

«Я думаю, что они поймут. Россия вынуждена проводить такие учения. Ими мы покажем, что у нас всё в порядке с тактическим оружием. Это демонстрация мощи. Мы предупреждаем Запад: если пойдут на нас, то получат решительный отпор. Но надеюсь, что до этого не дойдёт», — отметил военный эксперт.

Он напомнил, что Россия — миролюбивая и дружелюбная страна, которая не собирается ни на кого нападать, но она будет защищать свои интересы.

В Минобороны отметили, что учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В марте Путинзаявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

Российский лидер отметил, что в том случае, если американские войска появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам. При этом глава государства отметил, что в США хорошо понимают, чем им грозит вмешательство в конфликт на Украине.

Глава государства отметил, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.

Политолог Юрий Светов отметил, что подготовка Вооружёнными силами России к военным учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия показывает, что страны Запада стали позволять себе слишком много, эти манёвры отрезвят их.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряжённости и это требует принятия ответных мер со стороны Москвы. Так он ответил на просьбу прокомментировать подготовку ВС РФ к ядерным учениям. Песков напомнил о заявлениях, сделанных рядом высокопоставленных западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, о «готовности и намерении» отправить войска на территорию Украины.