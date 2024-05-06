Дублин, 6 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В Ирландии украинские мужчины вышли на акцию протеста против ограничений по консульским услугам за границей, сообщает 6 мая издание «Страна. ua», прикрепив к публикации соответствующие фотографии.

Кадр из видео

В частности, на фото изображены мужчины, которые держат плакаты: «Украина, прекрати мучить мужчин», «Я не пушечное мясо», «Украина больше не демократия», «Права человека для всех».

«Вероятно, мужчины протестуют против ограничений по консульским услугам для мужчин за границей», — говорится в публикации.

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Как передавало ИА Регнум, 22 апреля МИД Украины объявил, что дипломатические представительства страны за границей приостанавливают оказание консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для этой категории украинских граждан, находящихся за границей, сохранили только один вид услуг — содействие в возвращении на родину.

24 апреля правительство Украины приняло постановление о запрете выдачи мужчинам призывного возраста загранпаспортов и внутренних паспортов в зарубежных дипломатических учреждениях страны. Эти документы разрешили получать только на Украине и только лично, их пересылка также запрещена.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также уточнял ранее, что киевский режим готов приостановить действие выданных украинских загранпаспортов и водительских удостоверений для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с 1 июня и ждёт только одобрения от Евросоюза.