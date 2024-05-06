Москва, 6 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Журналистка Надежда Кеворкова не признаёт вину по предъявленному обвинению в оправдании терроризма. Об этом 6 мая сообщил её адвокат Калой Ахильгов.

Кадр из видео

По данным РЕН ТВ, адвокат рассказал журналистам, что Кеворкова вину по предъявленному обвинению не признаёт. Ахильгов добавил, что вопрос об избрании меры пресечения будет решаться 7 мая.

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Также он уточнил, что обвинение Кеворковой в оправдании терроризма предъявлено из-за поста в Telegram-канале о движении «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и репост текста её друга.

Как передавало ИА Регнум, об обыске в квартире журналистки стало известно 6 мая. Сразу после обысков Кеворкову доставили в Следственный комитет России. На опубликованных СК кадрах видно, как она в сопровождении правоохранительных органов покидает квартиру, после чего её доставляют в отдел СК.

Согласно данным источника газеты «Известия», Надежда Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публиковала материалы, оправдывающие деятельность террористов. В ходе обыска у неё обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».