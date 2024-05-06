Девушка обвинила парня в изнасиловании из-за неромантичного секса
Студентка обвинила парня в изнасиловании, потому что представляла первый секс более романтичным
Москва, 6 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Москве 18-летняя студентка обвинила молодого человека в изнасиловании, потому что их первая интимная близость не оправдала её ожиданий. Спустя несколько дней после секса девушка обратилась в полицию, так как на женских форумах ей подсказали, что добровольное согласие на половой акт не освобождает мужчину от статьи за изнасилование. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
20 апреля в полицию обратилась 18-летняя студентка одного из московских ВУЗов. Девушка рассказала, что предыдущим вечером стала жертвой изнасилования. Оперативники стали выяснять у пострадавшей подробности произошедшего. Девушка объяснила, что вечером встретилась с 23-летним молодым человеком, с которым они часто проводили время вместе. Парень и девушка посетили несколько баров, пили алкогольные коктейли, а потом молодой человек позвал её продолжить вечер у него дома. Студентка согласилась. В тот вечер молодые люди оказались вместе в одной постели. Для девушки это был первый раз и парень спросил, действительно ли она готова заняться с ним сексом. Студентка согласилась.
«Девушка рассказала, что она себе по-другому представляла первый раз. Она считала, что произошедшее должно было выглядеть романтичней, чем было на самом деле. После полового акта она была морально подавлена, испытывала чувство стыда, в результате чего восприняла произошедшее как травму. В интернете она прочитала, что может обратиться с заявлением в полицию по факту изнасилования, хотя дала личное согласие на половой акт. Ей так посоветовали сделать женщины на одном из форумов анонимных», — рассказал собеседник агентства.
Позже в разговоре с полицейскими девушка объяснила, что ошибочно интерпретировала сложившуюся ситуацию и никаких претензий к своему знакомому не имеет. Но оперативники на всякий случай вызвали 23-летнего молодого человека в отдел и опросили его. Он подтвердил, что спросил у девушки согласия на близость и получил от неё утвердительный ответ.
Ранее ИА Регнум сообщал, что 17-летняя девочка из Ярославской области обвинила своего младшего брата в изнасиловании. Она сама отнесла заявлению в полицию, после инцидента родители расселили детей по разным квартирам.