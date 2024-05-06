Москва, 6 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Москве 18-летняя студентка обвинила молодого человека в изнасиловании, потому что их первая интимная близость не оправдала её ожиданий. Спустя несколько дней после секса девушка обратилась в полицию, так как на женских форумах ей подсказали, что добровольное согласие на половой акт не освобождает мужчину от статьи за изнасилование. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

20 апреля в полицию обратилась 18-летняя студентка одного из московских ВУЗов. Девушка рассказала, что предыдущим вечером стала жертвой изнасилования. Оперативники стали выяснять у пострадавшей подробности произошедшего. Девушка объяснила, что вечером встретилась с 23-летним молодым человеком, с которым они часто проводили время вместе. Парень и девушка посетили несколько баров, пили алкогольные коктейли, а потом молодой человек позвал её продолжить вечер у него дома. Студентка согласилась. В тот вечер молодые люди оказались вместе в одной постели. Для девушки это был первый раз и парень спросил, действительно ли она готова заняться с ним сексом. Студентка согласилась.

«Девушка рассказала, что она себе по-другому представляла первый раз. Она считала, что произошедшее должно было выглядеть романтичней, чем было на самом деле. После полового акта она была морально подавлена, испытывала чувство стыда, в результате чего восприняла произошедшее как травму. В интернете она прочитала, что может обратиться с заявлением в полицию по факту изнасилования, хотя дала личное согласие на половой акт. Ей так посоветовали сделать женщины на одном из форумов анонимных», — рассказал собеседник агентства.

Позже в разговоре с полицейскими девушка объяснила, что ошибочно интерпретировала сложившуюся ситуацию и никаких претензий к своему знакомому не имеет. Но оперативники на всякий случай вызвали 23-летнего молодого человека в отдел и опросили его. Он подтвердил, что спросил у девушки согласия на близость и получил от неё утвердительный ответ.

Ранее ИА Регнум сообщал, что 17-летняя девочка из Ярославской области обвинила своего младшего брата в изнасиловании. Она сама отнесла заявлению в полицию, после инцидента родители расселили детей по разным квартирам.